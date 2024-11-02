Территорию вокруг школы № 5 в Лобне благоустроят до 15 ноября

Глава городского округа Лобня Анна Кротова и первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин проверили, как проходит ремонт в школе № 5. В течение недели полностью отремонтируют крышу здания, а до 15 ноября обустроят близлежащую территорию.

Как отметила Анна Кротова, рабочие трудятся на стройплощадке школы № 5 круглые сутки, ремонт продвигается быстро.

Сейчас реконструируют крышу здания, в течение недели ее полностью закроют. В правом крыле здания к пятнице пустят отопление.

Также строители благоустраивают территорию рядом с учебным заведением. Ее заасфальтируют и приведут в порядок до 15 ноября.

Отметим, в этом году в муниципалитете открыли Инженерно-технический лицей «Авиатика». Администрация развивает различные направления внеурочной деятельности и налаживает сотрудничество с крупными российскими вузами для профориентации учащихся.

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