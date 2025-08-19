Территорию вокруг школы имени Шулайкиной благоустроят в Орехово-Зуеве

В рамках масштабной программы по ремонту школ и благоустройству социально значимых объектов, стартовал второй этап работ по обновлению территории школы № 1, носящей имя Героя России Шулайкиной. Центральным элементом проводимых работ является реставрация мемориала, посвященного памяти солдат, погибших в боях за Отечество.
В рамках работ по обновлению мемориал будет полностью преображен: его облицуют керамогранитом. Все мемориальные доски, на которых увековечены имена героев, будут отреставрированы и установлены на прежние места.
В дополнение к обновлению мемориала, планируется масштабное благоустройство прилегающей территории. Рядом с мемориалом будут разбиты новые цветочные клумбы. Для обеспечения безопасности в темное время суток будет установлено освещение, а также предусмотрена архитектурная подсветка по всему периметру здания школы. В настоящее время строители ведут работы по замене 508 метров забора, окружающего территорию школы, а также проводят ремонт хозяйственных построек. Завершение всех работ запланировано на октябрь текущего года.
Стройнадзор Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение ограждения стройки
Участникам Кубка Игоря Акинфеева в Подмосковье провели экскурсию по Москве
Игры и мастер-классы пройдут в парках Лосино-Петровского на этой неделе
Замглавы Лосино-Петровского навестила семью погибшего бойца СВО
Экскурсию в мастерскую скульптора провели для семей бойцов СВО в Павловском Посаде
Студентка из Дмитрова Софья Фролова вошла в число первых блогеров России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте