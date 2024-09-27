Территорию вокруг ДК «Октябрь» в Дубне благоустроят до конца года

В декабре 2024 года завершат обустройство территории вблизи Дворца культуры «Октябрь» в городском округе Дубна. Строители обновят площадку перед учреждением, разобьют несколько зон отдыха и отремонтируют крышу здания.

До конца первой декады октября на площадке перед Дворцом культуры «Октябрь» в Дубне положат новую плитку. Здесь накануне празднования Нового Года установят елку. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил не только высокое качество и скорость работ, но и бережное отношение строителей к деревьям.

«Все коммуникации проведены, сейчас вывозим мусор с будущих газонов. Переговорили с директором ДК, где нужно сделать резервный выход, где сделать понижение, что нужно обязательно учитывать», — сказал он.

Вблизи учреждения организуют несколько зон для отдыха и спорта. Здесь обустроят игровую детскую и спортивную площадки, установят качели, разобьют газоны. Также рабочие отреставрируют мозаики Нади Леже и поставят памятник детской коляске, ее много лет выпускали на местном машиностроительном заводе.

Помимо этого, реконструируют крышу дворца культуры. Там обновят деревянные элементы стропильной системы и заменят покрытие.

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