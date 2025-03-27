Территорию водозаборного узла № 1 благоустроят в Истре
Новое пространство появится на территории водозаборного узла № 1, где установлен памятник водопроводчику. Общая площадь составит 2,5 тысячи квадратных метров.
С начала весны на улице Урицкого, на территории водозаборного узла № 1 в Истре, приступили к благоустройству территории. В ближайшее время здесь уберут валежник, спилят старые деревья и кустарники, а также выровняют участок.
Согласно проекту, новая зона будет не только удобной, но и эстетически привлекательной. Здесь установят лавочки, столы, урны, обустроят тропинки и озеленят территорию, смонтируют современное освещение. Еще здесь появятся современные арт-объекты, поэтому зона подойдет для тихой прогулки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.