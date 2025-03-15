Территорию вдоль улицы Советской в Реутове восстановят после реконструкции теплосетей

Первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин провел выездное совещание по вопросам благоустройства территорий после масштабной реконструкции теплосетей, которая завершилась в прошлом году. На всех участках, где проводили ремонт, этой весной восстановят грунт, обустроят газоны, пешеходные дорожки и тротуары.

Работы проведут по поручению главы Реутова Филиппа Науменко. Во время встречи Алексей Ковязин вместе с профильными специалистами осмотрели территории и определили порядок действий.

«Помимо реконструкции теплотрассы, здесь шел ремонт электросетей, поэтому в некоторых зонах необходимо дополнительно разровнять поверхности и подготовить их к озеленению, восстановить пешеходные дорожки и расчистить проходы и тротуары», — отметил Ковязин.

Растения в этих локациях посадят во время общеобластного субботника, который пройдет 12 апреля. Перед этим представители администрации округа учтут мнения жителей о том, какие кустарники и деревья они хотели бы видеть во дворе.