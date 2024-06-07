Территорию вблизи мусороперегрузочной станции благоустроили в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Полигон «Каргашино» закрыли в 2019 году по программе губернатора Московской области по рекультивации полигонов твердых бытовых отходов в Подмосковье. Сейчас в поселке Кардо-Лента действует мусороперегрузочная станция.

Жители неоднократно обращались в администрацию округа с вопросами о неприятном запахе, состоянии подъездной дороги к станции, высоком уровне шума. Рабочие установили шумозащитные экраны, благоустроили дорогу к территории и тротуар с барьерным ограждением, убрали стоянку большегрузного транспорта вблизи жилых домов. Беспокоит жителей только шум от транспорта в ночное время.

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник сообщил, что рабочие в ближайшее время проведут ямочный ремонт дороги. Контроль за нарушениями осуществит мобильный комплекс, фиксирующий нарушения правил проезда и парковки.

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