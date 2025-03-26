Территорию вблизи Малого Тарычевского пруда в Ленинском округе благоустроят к 9 мая

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил качество работ по облагораживанию сквера и территории рядом с Малым Тарычевским прудом. Готовность благоустройства объектов достигла 95%.

Вместе с главой территорию осмотрели местные жители и депутаты. Как рассказал Станислав Каторов, о благоустройстве пруда и сквера просили местные жители.

«Подрядчик выполнил основные работы. Мы оценили готовность объектов и выявили некоторые недостатки. К Дню Победы совместно с подрядчиком устраним все обнаруженные во время проверки недочеты», — пояснил руководитель муниципалитета.

Вокруг Малого Тарычевского пруда установили лавочки и детские игровые площадки, сделали дорожки для прогулок. Там также обустроили специальную площадку для мероприятий и место для рыбалки.

Комиссия оценила и качество благоустройства сквера, расположенного между домами № 4 и № 6 в жилом комплексе «Зеленые Аллеи». Как рассказал Станислав Каторов, долгое время там был заброшенный пустырь.

«Вместе с руководством компании „Брусника“ привели в порядок территорию за шестым домом от церкви до бульвара, а также участок вдоль бульвара от площадки для выгула животных в сторону пруда. Здесь установили детские и спортивные площадки, сделали прогулочные дорожки, высадили рябины, яблони, березы и около тысячи кустарников», — добавил глава Ленинского округа.