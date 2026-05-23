Территорию у молодежного центра «Мир» благоустроят в Истре

К обновлению площади приступят уже в этом году, а планируют завершить в 2027 году. Проект благоустройства будет реализован благодаря победе во всероссийском конкурсе.

Площадь Дружбы — это территория, где проводятся основные мероприятия округа. На данный момент место требует обновления и ремонта. По проекту здесь появятся фонтан с амфитеатром, навес с подвесными скамейками, павильон для проведения мастер-классов, кафе, зоны бесшумного отдыха, а также скейт и паркур-площадки. Еще в сквере поблизости выделят места для настольного тенниса и стритбола, сделают спортивную зону с воркаутом и тренажерами, а также современную детскую площадку.

Это не первая победа округа в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря участию в нем благоустроили улицу 15 лет Комсомола, парк «Гучково», сквер у пруда в Дедовске, а сейчас обновляют площадь Революции в Истре.