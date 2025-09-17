Территорию у дома № 20 на Центральной улице благоустроят в Воскресенске

В микрорайоне Лопатинский в Воскресенске после ремонта теплотрасс восстанавливают газоны. Так, работы проведут у дома № 20 на Центральной улице, где уже завершают модернизацию системы теплоснабжения.

Заместитель главы городского округа Воскресенск, депутаты, подрядчик и жители осмотрели те участки, где отремонтировали теплотрассы, но благоустройство еще не выполнили.

«Например, возле дома № 20 на улице Центральной подрядчик уже заканчивает все работы. В ближайшее время сюда завезут грунт, посеют газон. Будем надеяться, что в ближайшие полторы недели специалисты завершат работу, а мы с жителями, конечно, пройдем и проверим», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Отметим, что встречу провели благодаря проекту «Единой России» «Городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.