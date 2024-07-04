Территорию у дома № 11 на Пионерской улице благоустроят в Воскресенске

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

Недостатки, возникшие после проведения капремонта в доме № 11 на Пионерской улице в Воскресенске, должны будут оперативно устранить. Придомовую территорию осмотрела глава временно исполняющая полномочия главы округа Елена Овсянкина.

К осмотру дома в центральной части Воскресенска также присоединились сотрудники организации «Благоустройство и озеленение» и территориального отдела. Совместно с жителями они обсудили вопросы благоустройства и содержания территории. В частности, речь шла о вывозе мусора и уборке в подъездах.

Так, после обхода в подъезде дома № 9 дано поручение устранить последствия потолочных протечек, а также провести ремонт входной группы. А в доме № 11 необходимо устранить недостатки, выявленные после проведения здесь капремонта. Сроки для этого установлены.

Отметим, что заместители главы Воскресенска встречаются с жителями и представителями управляющих компаний регулярно. Это позволяет выстроить конструктивный диалог и решать проблемы оперативно.

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