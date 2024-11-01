Территорию у дома 29А благоустроят в микрорайоне Ковровом в Котельниках

В администрацию городского округа Котельники поступило обращение от владельца павильона «Аптека», расположенного в микрорайоне Ковровый, 29А. В обращении сообщалось о нарушениях при проведении земляных работ.

Заместитель главы округа Ирина Копыльченко вместе с заместителем председателя Совета депутатов Риммой Ибрагимовой и представителем подрядной компании «СтройСнаб», выполняющей работы по ордеру 36/24 «Строительство наружных сетей внеплощадочной дождевой канализации», провели встречу с представителем собственника на месте выполнения работ.

В ходе встречи был проведен визуальный осмотр здания, чтобы выявить возможные повреждения прилегающей отмостки, грунтового слоя, тротуара и гидроизоляции фундамента. Угрозы обрушения здания и нарушений в процессе земляных работ обнаружено не было.

Обратная засыпка на этом участке запланирована на 1 ноября. После завершения засыпки будут проведены работы по восстановлению благоустройства, включая восстановление отмостки.

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