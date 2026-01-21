Территорию у ДК Потапова благоустроят в Павловском Посаде

В Павловском Посаде благоустраивают зону вокруг Дворца культуры имени Потапова. Работы идут в рамках госпрограммы при поддержке президента Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Специалисты уже выполнили большую часть работ по инженерной подготовке. Уложено 70% трубопроводов, смонтировано больше половины колодцев. Подрядчик планирует до конца следующей недели завершить работы по канализационной сети. Параллельно начали устраивать тропиночную сеть, которая свяжет все объекты благоустройства.

Мособлводоканалу дали поручение провести работы на участке теплосети. Это позволит избежать вскрытия готового покрытия и предотвратить технические инциденты после окончания благоустройства.

При реконструкции памятника обнаружилась проблема: в основании использовался строительный мусор. Сейчас основание заливают заново с соблюдением всех технологических норм. Памятник также развернули — теперь он ориентирован на дорогу и храм.

Работы ведутся комплексно. Бывшая аварийная зона превратится в современное общественное пространство, которое будет служить жителям Павловского Посада долгие годы.