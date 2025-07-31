Территорию Травинского озера в Пушкино благоустроят к декабрю 2025 года

Депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов побывали на Травинском озере. Территорию водоема площадью 4,5 гектаров благоустроят к декабрю этого года.

Специалисты очистят гладь озера, обустроят современную прогулочную зону, установят лавочки, игровую и смотровую площадки, а также укрепят береговую линию. Для удобства отдыхающих на территории водоема разместят санузел и модернизируют систему освещения. По всему периметру специалисты установят камеры видеонаблюдения. Два мемориала памяти жертвам блокады Ленинграда также приведут в порядок.

Отметим, что эту локацию благоустраивают благодаря конкурсу в рамках федеральной программы «Формирование современной комфортной городской среды». По словам Сергея Пахомова, администрация округа подготовила качественную концепцию развития этой территории и конкурсную документацию.

«В итоге проект благоустройства Травинского озера стал победителем конкурса. Спасибо коллегам из регионального правительства за поддержку», — добавил депутат Госдумы.