Территорию Суворовских прудов благоустроили в Лосино-Петровском округе

Завершено обновление общественной территории Суворовских прудов, которая стала современным, уютным и безопасным местом для семейного отдыха. Там оборудовали спортивные зоны, установили освещение и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Строительство велодорожки длиной 1800 метров, которая соединит Суворовские пруды со Звездным городком, практически закончено. Обновлены шесть детских игровых площадок, одна из них, в селе Анискино, — по губернаторской программе. В 2025 году работы в рамках программы «Светлый город» выполнены в полном объеме.

В Лосино-Петровском округе проверки объектов торговли и общественного питания проводятся на регулярной основе. В октябре состоялось десять таких рейдов, на этой неделе запланированы еще три. «Особое внимание — нарушениям миграционного законодательства. Три объекта у нас на особом контроле. Торговать надо честно,» — отметил Сергей Джеглав.

Отдельным вопросом, требующим детальной проработки, стали незаконные постройки. На контроле администрации — 23 таких объекта, большая часть — на территории бывшей «Щелковской птицефабрики».