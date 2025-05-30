Территорию сквера возле ДК «Мир» в Реутове обработали от борщевика

В Реутове провели плановую обработку территории вокруг Дворца культуры «Мир» для уничтожения опасного сорняка — борщевика Сосновского. Для этого специалисты использовали гербицид «Торнадо-540», эффективность которого подтверждена на практике.

По словам начальника Управления комплексного развития территорий и экологии Надежды Крыловой, своевременное реагирование играет решающую роль в борьбе с борщевиком.

«Важно начинать обработку при первых же всходах, чтобы не допустить его распространения. Мы будем отслеживать ситуацию и проводить повторные обработки по мере необходимости», — отметила Крылова.

Жители Реутова активно помогают в выявлении очагов борщевика, оперативно сообщая о проблемных местах. Это позволяет специалистам быстро локализовать и устранить новые заросли.

Напомним, что борщевик Сосновского представляет серьезную опасность: его сок вызывает сильные ожоги, а быстрое размножение делает растение трудноискоренимым.

В Реутове борьба с этим сорняком ведется систематически. Регулярные обработки значительно сократили распространение ядовитого растения в городе.