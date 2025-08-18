Территорию селятинской школы № 1 благоустроят к 1 сентября

В поселке Селятино кипит работа по благоустройству территории вокруг школы № 1. В рамках подготовки к новому учебному году проводится замена покрытия парадного плаца.

Строители приступили к демонтажу старой брусчатки. На смену ей придет новая плитка графитового оттенка, отличающаяся повышенной прочностью и ровной поверхностью.

«К 1 сентября ученики и педагоги школы № 1 будут приятно удивлены преобразившимся парадным плацем, который станет настоящим украшением учебного заведения. Новое покрытие не только визуально улучшит внешний вид школьного двора, но и значительно повысит его безопасность», — отметил подрядчик.

Обновленный плац станет местом для проведения торжественных линеек и спортивных мероприятий.

«Обновление плитки — важный этап преображения нашей школы. Мы создаем комфортное пространство, где приятно учиться, общаться и проводить школьные мероприятия», — сообщили в администрации учебного заведения.