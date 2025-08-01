Территорию пруда в микрорайоне Фетровой фабрики расчистили в Воскресенске

Экологическая акция состоялась по просьбам жителей микрорайона. В субботнике участвовали депутаты окружного совета, волонтеры молодежного центра «Олимпиец», группа экологов филиала «ВМУ» концерна «Уралхим» и другие неравнодушные люди.

Местные жители очень любят приходить к водоему полюбоваться природой и покормить диких уток, которые давно обосновались там. Совместными усилиями с территории пруда были убраны аварийные и ветхие деревья. Воду очистили от упавших веток, а траву скосили траву.

«Эта акция вдвойне полезна, ведь она и для уток, и для людей одновременно. Вкладывая в экологию округа, мы инвестируем в его туристическую привлекательность», — отметил заместитель председателя совета депутатов Воскресенска Сергей Слепов.

Напомним, что для просвещения жителей и привлечения внимания общественности к охране окружающей среды с 2014 года в стране проходит акция «Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экологическое благополучие».