Территорию приюта расширят в Серпухове

Летом по приглашению Молодой Гвардии глава городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил приют «Зоозащита+», где содержатся более 100 собак. Сегодня муниципалитет приступил к первому этапу работ по расширению территории приюта.

Приют «Зоозащита+» имеет 30-летнюю историю. Благодаря неравнодушию и труду сотрудников под руководством Елены Дядюк учреждение продолжает свою работу, обеспечивая содержание и уход за животными.

«Наши полномочия в этой сфере невелики, но помогать тем, кто слабее и не может защитить себя сам — это долг каждого. Хочется, чтобы эта проблема не оставалась незамеченной, и люди тоже включались в помощь питомцам», — отметил Алексей Шимко.

Муниципалитет стремится улучшить условия жизни собак и работу волонтеров. В рамках первого этапа специалисты Комбината благоустройства приступили к покосу и расчистке дополнительного участка. В будущем эта территория станет продолжением основной зоны приюта и расширит пространство для прогулок животных.