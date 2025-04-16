Территорию пожарного пруда в деревне Тарасово очистят в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов провел личный прием граждан. Жители деревни Тарасово обратились к градоначальнику и попросили убрать спиленные деревья в районе пожарного пруда.
Жители деревни Тарасово обеспокоены состоянием автодороги к земельному участку, где планируется реализация инвестиционного проекта. Они также подняли ряд вопросов: обустройство дорожки к колодцу с водой и вывоз порубочных остатков после чистки пожарного пруда. По всем обращениям ответственным лицам даны поручения и определены сроки выполнения работ.
Отметим, записаться на личный прием к главе Павлово-Посадского округа или к его заместителям можно по телефону: 8 (496) 432-99-05.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
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