Территорию поселка Лесной городок благоустроят в Одинцове

В поселке Лесной городок в Одинцове продолжается строительство современного жилого комплекса «Олива». Глава округа Андрей Иванов вместе с застройщиком обсудил планы по обновлению общественных пространств.
Сейчас на объекте ведутся монолитные работы, степень готовности комплекса уже превысила 15%. Концепция дома включает в себя благоустройство не только прилегающей территории, но и других локаций в центре Лесного городка.
Благоустройство рядом с жилым комплексом предусматривает реновацию малых архитектурных форм, установку скамеек и озеленение аллеи между домами № 2 и в № 6 по улице Молодежной. Также застройщик обновит тротуарную плитку возле храма Рождества Иоанна Предтечи и реконструирует дорожное полотно на улице Грибовской — от улицы Фасадной до технического въезда в Лесногородскую школу.
Отметим, что в «Одинцовских кварталах» возведут и другие социальные объекты: поликлинику на 120 посещений в смену и еще один детский сад.
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