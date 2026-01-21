Территорию парка «Дубки» расширят в Химках

Парк «Дубки» в Химках готовится к расширению — территорию зеленой зоны увеличат за счет участка, который ранее был выделен под нестационарные торговые объекты. Сейчас его площадь составляет более 14 гектаров.

Соответствующее постановление уже опубликовали на сайте администрации городского округа Химки. Инициатором расширения выступила член Общественной палаты, активная жительница города Татьяна Кожевникова. Ее предложение поддержали местные жители, после чего депутат Юлия Мамай обратилась с этой инициативой к врип главы Химок Инне Федотовой.

Вместе с профильными специалистами администрации детально проработан механизм работы по этому вопросу. И теперь территория, которая ранее была выделена под нестационарные торговые объекты, официально станет частью парка «Дубки».

«Это — наша общая победа и реальный шаг к улучшению экологии и качества отдыха», — отметила Юлия Мамай. Депутат пообещала информировать жителей о всех дальнейших изменениях и новшествах, связанных с расширением парка, через свои официальные каналы коммуникации.