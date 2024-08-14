Территорию вокруг озера Бабошкино в Балашихе очистят от мусора

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

В городском округе Балашиха 15 августа на озере Бабошкино пройдет уборка. Приводить в порядок территорию будут сотрудники управления экологии, транспорта, дорог и связи, администрация округа, волонтеры и все неравнодушные жители.

На озере Бабошкино пройдет всероссийская акция «Вода России», в рамках которой сотрудники администрации, волонтеры и жители округа приведут территорию водного объекта в порядок. Сбор для участников акции возле озера в 10:00. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте.

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