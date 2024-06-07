Сегодня 19:06 Территорию микрорайонов имени Шитикова и № 24 приведут в порядок в Мытищах Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Управляющие компании, администрация округа и лесопаркового хозяйства проинспектировали два микрорайона. Проверили территорию по улицам Индустриальная и 2-я Пролетарская.
Замечания выявлены по двум микрорайонам: граффити на жилых домах и торговых объектах, неубранные спиленные ветки, мусор на газонах. Отдельно отметили неудовлетворительное состояние одной из спортивных площадок.
Управляющие компании должны устранить недочеты в течение двух недель.
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