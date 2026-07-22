Территорию Лукового озера привели в порядок в Богородском округе

В начале недели в администрацию Богородского округа поступило обращение от местных жителей: люди просили обратить внимание на тревожную ситуацию у Лукового озера. По словам горожан, в зоне отдыха скапливались навалы мусора — отдыхающие не убирали за собой, и с каждым днем проблема становилась все острее.

Реакция городских коммунальных служб была оперативной: уже на следующий день специалисты вышли на место и навели порядок в излюбленной зоне отдыха. Благодаря слаженной работе территорию быстро привели в надлежащее состояние — теперь здесь снова комфортно и приятно проводить время.

Луковое озеро, расположенное между деревней Горки и селом Мамонтово, — одно из самых популярных мест отдыха жителей Богородского округа в летний период. Примечательно, что водоему около 10 тысяч лет: это не просто живописный уголок природы, а часть природного наследия округа. Именно поэтому особенно важно сохранять его чистоту и беречь для будущих поколений.