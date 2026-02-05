Территорию лицея и детского сада очистили от снега во Фрязине

В наукограде продолжаются работы по ликвидации последствий снегопадов. Особое внимание коммунальные службы уделяют подходам к образовательным учреждениям. На днях была полностью приведена в порядок территория вблизи детского сада и лицея, расположенных на улице Десантников.

Для обеспечения качественного результата на объект была направлена специализированная бригада и тяжелая техника. В работах задействовали трактор и два грузовика КамАЗ для оперативного вывоза снежных масс. Благодаря комплексному подходу дорожки и подъездные пути были очищены «до асфальта». Социальные объекты — школы, детские сады и больницы, а также остановки общественного транспорта, железнодорожные платформы и тротуары с интенсивным трафиком входят в перечень территорий «первой очереди» расчистки.

Администрация округа призывает жителей сообщать о выявленных недочетах в содержании территорий через портал «Добродел» — все заявки обрабатываются в регламентированные сроки.