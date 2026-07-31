Территорию «Котлован» благоустроят в Раменском округе в 2026 году

Строители продолжили работы по реконструкции одного из ключевых объектов текущего года — территории «Котлован». Скоро в Раменском появится современная точка отдыха для жителей и гостей округа.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил промежуточные результаты, задачи выполнены уже на треть. На объекте завершен значительный объем общестроительных работ. Специалисты провели отсыпку территории песком с послойным уплотнением, приступили к укладке тротуарной плитки, обустройству внутренних площадок и установке садового борта в хозяйственной зоне. Полностью завершат преображение новой точки притяжения до конца 2026 года.

«Особая значимость этого проекта в том, что благоустройство проводится в стиле усадьбы „Раменское“. Все архитектурные и строительные решения реализуют с бережным отношением к истории, чтобы сохранить усадебный облик XVIII–XIX веков и гармонично дополнить его современной удобной инфраструктурой», — рассказал Эдуард Малышев.

ГЛава округа после осмотра территории поблагодарил строителей и проектировщиков за аккуратный подход и внимание к деталям при работе с историческим наследием.