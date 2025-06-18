Территорию карьера «Западный» благоустроят в Озерах к 1 октября 2025 года

Обновление общественного пространства у карьера «Западный» продолжается в городском округе Коломна. Сейчас специалисты приступили к активной стадии работ.

Проведение работ позволит решить вопрос функциональности территории. Здесь появятся пешеходная аллея вдоль береговой линии, детские игровые и спортивные площадки и благоустроенная пляжная зона.

Также подрядчик оборудует системы уличного оповещения и видеоконтроля, озеленит территорию и установит малые архитектурные формы. Кроме того, здесь создадут парковку на 94 машиноместа.

Сейчас для проведения работ доступ отдыхающих к пляжной зоне карьера ограничили.

Отметим, что работы проходят по областной госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» президентского проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.