Территорию фельдшерского пункта благоустроили в Дубках в Одинцовском округе

Комплексное благоустройство территории вокруг нового фельдшерского здравпункта подходит к завершению в поселке Дубки. Это первый в России медицинский объект, который создан с применением технологии 3D-печати.

Снаружи территории ведутся работы по благоустройству: укладывают плитку вокруг здания, продолжается подготовка основания для дальнейшей укладки асфальта на подъездных путях и в зоне парковки. Кроме того, в будущем вокруг объекта планируется установка забора с калиткой и воротами, что обеспечит безопасное ограничение доступа и охрану территории.

Что касается внутреннего устройства здравпункта, здесь уже функционирует система отопления, обеспечивающая комфортную температуру в помещениях, установлены пульты охраны, что повышает безопасность объекта. Монтаж электроприборов и электрооборудования подходит к концу.

Все необходимые инженерные коммуникации уже подведены к зданию, что обеспечивает автономность и стабильность работы учреждений. Также смонтирована ливневая канализация, что важно для устойчивого городского хозяйства и защиты от паводков. Для обеспечения бесперебойной работы учреждения в случае временных перебоев с электроснабжением на территории подрядчик предусмотрел дизельный генератор, который позволит сохранить функционирование основных систем.