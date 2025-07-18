Территорию Дмитровского лесничества очистят от неликвидной древесины

В 43-м квартале Дмитровского участкового лесничества вблизи деревни Ближнево выполняют работы по очистке территории от неликвидной древесины. Мероприятия проводят специалисты местного филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» в рамках комплексной программы по оздоровлению подмосковных лесов.

Работы уже выполнили на площади 1,8 гектара из запланированных 16,5.

«Эти меры направлены на поддержание биологического баланса, снижение пожароопасности и создание благоприятных условий для восстановления лесного фонда», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

В этом году на территории лесного фонда Дмитровского лесничества Московской области проведут сплошную санитарную рубку на общей площади 14,2 гектара, выборочную санитарную рубку на площади 40,7 гектара, уборку неликвидной древесины на 307,257 гектара и рубку 133 аварийных деревьев. В границах Дмитровского муниципального округа Московской области в 2025 году выполнят сплошную санитарную рубку на 10,1 гектара, выборочную санитарную рубку на 12,5 гектара, уборку неликвидной древесины на 88,9 гектара и рубку 21 аварийных деревьев.

«В первую очередь работы проведут вдоль автомагистралей, дорог и вблизи населенных пунктов. Основная цель — улучшение санитарного состояния лесного массива», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала-лесничего Виктор Семеняченко.

Отметим, что подобные мероприятия помогают поддерживать биологический баланс в лесах Подмосковья и создают более благоприятные условия для роста здоровых деревьев.