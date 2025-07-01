Территорию для благоустройства выбрали жители Черноголовки

Жители наукограда активно включились во всероссийское голосование за объекты, которые будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня и привлекло к участию более двух тысяч горожан.

По итогам голосования лидером стал проект благоустройства общественной территории, расположенной на пересечении проспектов Строителей и Институтского. Этот участок получил поддержку 1700 человек. Второе место в рейтинге предпочтений занял Спортивный бульвар, который набрал 247 голосов.

Благоустройство выбранной пешеходной зоны на пересечении проспектов Строителей и Институтского запланировано на следующий год. Особую роль в обеспечении доступности и удобства голосования сыграли волонтеры, которые помогали всем желающим разобраться в процедуре и сделать свой выбор.

Всего в голосовании за объекты благоустройства по всему Подмосковью приняли участие более 777 тысяч человек. Результаты голосования в Черноголовке и других городах Подмосковья станут основой для планирования работ по благоустройству на ближайшие годы, направленных на улучшение качества жизни и создание благоприятной городской среды для всех жителей.