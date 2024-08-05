Территорию детского сада «Ракета» в Некрасовском благоустроят в 2024 году

В Дмитровском городском округе продолжается подготовка к новому учебному году. Образовательные учреждения получили «грант главы» — дополнительные 250 тысяч рублей на ремонт. В детском саду «Ракета» благоустроят территорию.

«Грант главы» выдается по инициативе Ильи Поночевного. Благодаря поддержке в школах и детских садах проводят ремонты в помещениях и на территории учреждений.

«Юные жители нашего округа должны посещать образовательные учреждения, где для них созданы все необходимые условия. Поэтому ежегодно, уже в течение пяти лет, из бюджета округа мы дополнительно выделяем по 250 тысяч на каждое здание всех объектов образования. Не остается без внимания ни одно из них. Так наши сады и школы становятся уютнее и комфортнее», — прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Детский сад «Ракета» — подразделение дошкольного учреждения «Искорка». Работает он с 1961 года и располагается в поселке Некрасовский в микрорайоне Трудовая. В этом году на его территории демонтируют старый сарай, установят забор и уберут с участка все ненужное.

Другие образовательные учреждения также продолжают подготовку к новому учебному году.

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