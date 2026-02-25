Территорию детского сада очистили от снега в Зарайске

Активисты зарайского отделения «Молодой Гвардии» превратили обычное утро в масштабную акцию добрых дел. В этот раз объектом внимания волонтеров стал детский сад № 9 «Красная шапочка», где после обильных снегопадов прогулочные зоны оказались под толстым слоем снега.

Возглавил бригаду добровольцев депутат Павел Чижиков. Вместе с молодежью он взял в руки лопату, чтобы на личном примере показать важность адресной помощи городу. Основной фронт работ развернулся на игровых площадках и пешеходных дорожках, ведущих к корпусам. Для активистов было важно не просто убрать снег, а создать безопасную среду для самых маленьких жителей Зарайска.

«Для нас забота о детях — это не слова, а конкретные действия. Каждая расчищенная площадка — это залог того, что прогулка для малышей будет в радость, а родители будут спокойны за их безопасность. Мы стараемся оперативно реагировать на запросы там, где наши руки нужнее всего», — сообщил Павел Чижиков.

Работа в детском саду — лишь часть системной волонтерской деятельности в округе. «Молодая Гвардия» регулярно оказывает помощь ветеранам и одиноким пенсионерам.