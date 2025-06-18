Территорию детского сада № 1 благоустроили в Зарайске
Новые бордюры, асфальт и искусственный газон появились у детского сада № 1 в Зарайске. Там завершили благоустройство территории.
Дошкольному учреждению уже 67 лет. Благоустройство здесь до этого ни разу не проводили.
Родители обратились в администрацию округа с просьбой обновить территорию детского сада. И уже в мае у дошкольного учреждения появилась дорожная техника.
«Сегодня вы видите полностью заменен новый асфальт, полностью заменены все бордюры новые, то есть на территории этого детского сада не осталось ни одного квадратного метра с твердым покрытием, где не было, был уложен новый асфальт», — сказал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Также на двух прогулочных площадках уложат искусственный газон. Он позволит детям гулять в любую погоду.
Отметим, что также к 1 сентября в Зарайске благоустроят территорию детских садов в деревне Авдеево и детсада № 10 в Зарайске. На эти работы уже предусмотрели необходимые средства.