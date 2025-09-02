Территорию детского сада «Лесная полянка» благоустроили в Зарайске

В округе завершаются масштабные работы по благоустройству территории детского сада «Лесная полянка», одного из старейших дошкольных учреждений, основанного еще в 1957 году. С целью контроля за ходом работ и оценки их качества детский сад посетили глава округа Виктор Петрущенко и депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

Инициаторами проведения ремонтных работ и асфальтирования дворовой территории стали родители воспитанников детского сада. Объект был включен в план работ по благоустройству. В ходе инспекции Никита Чаплин отметил, что все работы по обновлению инфраструктуры выполняются в соответствии с утвержденным планом и графиком, а их завершение ожидается в установленные сроки. Особое внимание было уделено качеству используемых материалов и соблюдению технологий укладки асфальта.

«Особое внимание уделяем учреждениям, где растут и воспитываются наши дети. Благоустройство территории детского сада „Лесная полянка“ — это не просто укладка нового асфальта, это вклад в безопасность, комфорт и развитие подрастающего поколения. Рад, что благодаря обращениям жителей удалось оперативно включить объект в план работ», — сообщил Никита Чаплин.