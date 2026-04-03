Территорию Беспятовского пруда благоустроят в Зарайске

Этот объект выбрали сами жители во время всероссийского голосования. Его включили в Народную программу партии «Единая Россия».

Депутат Государственной думы Никита Чаплин и секретарь местного отделения партии Виктор Петрущенко провели выездное совещание на месте будущих работ. На территории площадью 0,5 гектара появятся прогулочные маршруты, зоны отдыха для посетителей всех возрастов, современные детские игровые комплексы и скейт-площадка. Также здесь установят новое освещение, камеры видеонаблюдения и проведут озеленение.

Никита Чаплин подчеркнул, что важно не просто сдать объект, а создать безопасное и комфортное пространство для каждого жителя. Он поблагодарил участников голосования и добавил: «Вы выбрали — мы отвечаем за результат».

Московская область входит в тройку лидеров по качеству городской среды. За последние пять лет в регионе благоустроили почти 350 общественных пространств: около 100 парков и лесопарков, 30 набережных, почти 50 скверов. Финансирование программы с 2021 года выросло более чем в два раза. В этом году в Подмосковье планируют привести в порядок еще около 70 объектов.

Секретарь Московского областного отделения партии, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов отметил, что в центре внимания — жилье и комфортная среда. Дом, двор, дороги, доступ к социальной инфраструктуре — именно из этого складывается качество жизни людей.

Благоустройство Беспятовского пруда в Зарайске станет очередным шагом в реализации программы «Единой России» и пожеланий жителей. Партия продолжает сбор инициатив в новую редакцию программы на следующие пять лет. Предложения принимают на сайте.