Территорию 44 деревень под Истрой обработали от борщевика

Борьба с борщевиком Сосновского проводится по всему городскому округу Истра. Работы уже прошли в 44 населенных пунктах.
Рабочие уничтожают борщевик механизированным, химическим и комбинированным способами. С 8 по 27 мая обработка охватила территорию в 124 гектара: из них муниципальной службой — более 45 гектаров, подрядными организациями — более 79 гектаров. Всего работы прошли в 44 населенных пунктах.
До 20 июня проходит первая волна борьбы с борщевиком, с 21 июня по 31 августа — вторая. Всего в муниципалитете запланировано обработать от сорняка около 761 гектаров.