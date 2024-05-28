Территорию 44 деревень под Истрой обработали от борщевика

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Борьба с борщевиком Сосновского проводится по всему городскому округу Истра. Работы уже прошли в 44 населенных пунктах.

Рабочие уничтожают борщевик механизированным, химическим и комбинированным способами. С 8 по 27 мая обработка охватила территорию в 124 гектара: из них муниципальной службой — более 45 гектаров, подрядными организациями — более 79 гектаров. Всего работы прошли в 44 населенных пунктах.

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

До 20 июня проходит первая волна борьбы с борщевиком, с 21 июня по 31 августа — вторая. Всего в муниципалитете запланировано обработать от сорняка около 761 гектаров.

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