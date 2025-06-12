Территория на проспекте Боголюбова в Дубне лидирует в голосовании за благоустройство

За благоустройство территорий в Дубне по программе «Формирование комфортной городской среды» проголосовали уже свыше 6000 жителей. Большинство выбрали для преображения пустырь между домами № 43 и № 45 на проспекте Боголюбова.

Горожане предлагают сделать там освещение, поставить столы для настольного тенниса, тренажеры, качели и перголы. Жители голосовали самостоятельно на портале «Госуслуги» или на площадках Дубны с помощью волонтеров. Последний день, когда можно сделать свой выбор — 12 июня.

«В следующем году количество комфортных мест в Дубне станет еще больше. Благодарю всех, кто вносит свой вклад в дальнейшее преображение нашего любимого города», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Напомним, что благодаря голосованию уже благоустроили сквер за «Терминалами», сквер имени Павла Журавлева, площадь Космонавтов.