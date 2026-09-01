Территории возле школ приведут в порядок в Наро-Фоминске

В преддверии нового учебного года городские службы приводят в порядок дороги возле образовательных учреждений. Специалисты обновляют разметку на переходах, устанавливают дополнительные знаки и проверяют светофоры.

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и дорожное хозяйство» работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяют участкам с интенсивным движением и местам, где чаще всего проходят школьники, — это помогает минимизировать риски и создать комфортные условия для юных пешеходов.

В планах также осмотр ограждений и малых архитектурных форм вблизи образовательных учреждений: любые дефекты оперативно устраняют, чтобы территория вокруг школ была не только безопасной, но и ухоженной.

Жители Наро-Фоминского городского округа отмечают важность таких мер и благодарят коммунальные службы за заботу о безопасности детей.