Территории у музыкальной школы и лицея очистили от снега в Павловском Посаде

В приоритетном порядке коммунальные бригады ведут работы на территориях образовательных и медицинских учреждений. Одной из ключевых точек уборки стала территория у местной музыкальной школы. Здесь дорожники полностью расчистили подъездные пути и парковку, расположенную за зданием. На приведение этого участка в нормативное состояние потребовалось несколько часов непрерывной работы. Не менее интенсивные работы прошли у Лицея № 2.

Толщина снежного покрова здесь достигла 12 сантиметров. Для очистки площадок была задействована тяжелая техника: трактор сформировал снежные массы, которые затем были погружены в самосвалы и вывезены на специализированный полигон.

«Такой метод позволяет не просто сдвигать снег к обочинам, а полностью освобождать пространство. В центральной части города сегодня задействовано более 20 единиц спецтехники. По поручению администрации, в первую очередь расчищаются школы, детские сады и поликлиники. Чтобы успеть подготовить город к утренним часам пик, коммунальщики перешли на круглосуточный режим», — сообщили специалисты.