Территории после ремонтов на инженерных сетях приведут в порядок в Химках

После завершения работ на сетях ресурсоснабжающие организации округа перешли к благоустройству прилегающих территорий. Работы охватят более 240 адресов в 2026 году.

165 из адресов — под ответственностью «Теплоснабжающей компании Мосэнерго», а 81 — «Химкинского водоканала». Специалисты уложат новый асфальт на местах раскопок, восстановят и обустроят газоны, приведут все территории в нормативное состояние. Активно идут работы на улицах Чернышевского, Чкалова, Юннатов, Ленинградской, Гоголя, Пролетарской и Микояна.

Выполнение находится под личным контролем главы округа Инны Федотовой. Она уже проинспектировала один из ключевых объектов — улицу Чкалова в Старых Химках.

«Ранее на участке были выполнены работы на тепловых и водопроводных сетях, что уже улучшает качество коммунальных услуг для 15 многоквартирных домов. Сейчас ключевая задача — оперативно восстановить благоустройство. Здесь работы будут завершены до середины апреля», — рассказала глава Инна Федотова.

Все территории будут готовы к 1 мая. Контроль за сроками и качеством проводится на постоянной основе.