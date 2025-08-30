Территории более 1,2 тысячи подмосковных школ проверили к новому учебному году

В преддверии Дня знаний инспекторы министерства по содержанию территорий Подмосковья провели осмотр территорий более 1,2 тысячи школ. Выявлено порядка 400 нарушений, все проблемы исправят до 31 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что больше всего школ не позаботились о покосе травы и уборке мусора, их число достигло 282. На участках 85 учреждений имеются сухие и аварийные деревья, у 35 образовательных организаций отсутствует дорожная разметка.

«На текущий момент силами коммунальных служб области и образовательных учреждений 75% нарушений уже устранено. Остальные находятся в работе», — отметил Мурашов.

В ведомстве указали, что при обследовании специалисты обращают внимание не только на указанные проблемы, но и на установку дорожных знаков около школ.