Территории 250 объектов культурного наследия внесли в ЕГРН Подмосковья за год

В Московской области продолжается системная работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о территориях объектов культурного наследия. Точное определение границ и их учет позволяют обеспечить надежную защиту памятников, сохранить их целостность и окружающую среду.

По итогам 2024 года в ЕГРН внесли данные о 250 территориях объектов культурного наследия в Московской области, включая 76 объектов федерального и 174 объекта регионального значения. Также были зарегистрированы 146 охранных зон, из которых 82 имеют федеральный статус, а еще 64 — региональный.

«Наличие актуальных сведений о территориях объектов культурного наследия и их зонах охраны в ЕГРН позволяет снизить риски при ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности в регионе», — пояснил заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Олег Копылов,

Проверить, относится ли конкретный земельный участок к охранной зоне, можно с помощью сервиса на платформе «Национальная система пространственных данных».

Актуальная информация также содержится в выписке из ЕГРН, которую можно получить через сайт госуслуг или в МФЦ.