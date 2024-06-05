Территории 15 дворов благоустроят в Химках в этом году

Работы по благоустройству дворовых территорий запустили в городском округе Химки. Всего в этом году обновят 15 дворов.

Обновления затронут шесть адресов. Об этом стало известно по итогам еженедельного совещания под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьёва с региональным правительством и главами муниципалитетов.

После благоустройства во дворах появятся новые информационные стенды, система наружного освещения, детские площадки, видеонаблюдение и урны. Вместе с тем на девяти адресах отдельно модернизируют игровые площадки. Специалисты проверят исправность комплексов, горок, качелей и, где необходимо, проведут ремонт.

Еще в городском округе приведут в порядок дворовые проезды. Всего в Химках обновят более 40 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

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