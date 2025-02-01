Территориальный отдел № 3 в Домодедове принял почти 15 тысяч заявлений за год

Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области подвело итоги работы территориального отдела № 3 за 2024 год. Так, за год поступило почти 15 тысяч обращений, больше всего — из Ленинского округа и Домодедова. Инспекторы проверили свыше трех тысяч домов перед отопительным сезоном, выдали 398 предписаний по благоустройству, провели 43 внеплановых обследования ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а также 23 профилактических визита.
В 2025 году отдел продолжит контролировать содержание МКД, мусорных площадок, в том числе «Мегабаков», решать проблему запаркованных дворов и работать с жителями. В ведомстве уточнили, что инспекторы будут консультировать жителей в электронном формате, на форумах «Управдом» и выездных администрациях.
Напомним, отдел занимается административно-техническим и жилищным надзором в девяти округах. В подразделении работает 41 инспектор. Жителей принимают по понедельникам с 14:00 до 17:30.
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