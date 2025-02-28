Территориальное управление Лобни признали лучшим в системе расчетов Подмосковья

Московский областной Единый информационно-расчетный центр подвел итоги работы за прошедший год. Отделение «Лобня» по результатам четвертого квартала вошло в число лучших территориальных управлений.

Всего оценивали работу 48 управлений региона по 10 главным критериям. Среди них — качество обслуживания, минимальное количество обращений от жителей, высокая собираемость платежей, соответствие офисов стандартам комфорта и ряд других.

Лобненское управление, в штате которого трудятся 23 специалиста, подтвердило высокий уровень стабильности. Руководство «МосОблЕИРЦ» отметило, что высокая собираемость платежей стала результатом слаженной работы с администрациями округов, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

Напомним, расчетно-кассовый центр «МосОблЕРЦ» в Лобне расположен по адресу: улица Чкалова, 6.