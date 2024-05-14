Терминал для сортировки грузов построят в Дмитрове | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 13:57 Терминал для сортировки грузов построят в Дмитрове Медиасток.рф

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Новый грузосортировочный контейнерный терминал появится в индустриальном парке «Белый Раст» в Дмитровском городском округе. Начало строительства запланировано на 2025 год.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, под свой проект инвестор приобрел земельный участок площадью 11 гектаров в деревне Никольское.

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«Инвестиции в проект, который также предполагает развитие транспортной инфраструктуры в рамках освоения территории, оцениваются почти в 260 млн рублей. Реализация проекта позволит создать порядка 30 новых рабочих мест для жителей Дмитрова», — рассказала Зиновьева.

В новом терминале будут проводить документальное оформление прибытия и отправки грузов, а также их погрузку и выгрузку, хранение и сортировку. Также там предприниматели смогут отремонтировать свои контейнеры, отдать их на хранение или продать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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