Терапевтическое отделение поликлиники № 2 в Химках открылось после ремонта

Ремонт терапевтического отделения поликлиники № 2 Химкинской клинической больницы завершился. Специалисты обновили фасад, кровлю, а также заменили окна, инженерные системы и сантехнику. Отличается от предыдущего оформления и новый дизайн помещений.

Ремонт сделали с упором на комфорт пациентов. Просторные зоны ожидания и современные инфоматы появились в обновленном здании терапевтического отделения.

«У нас пациентоориентированное направление. Вся наша работа идет только на благо наших жителей, чтобы им было удобнее и комфортнее. Также мы никогда не забываем и о своих сотрудниках, чтобы они работали в более приятных условиях», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Ведут прием в терапевтическом отделении поликлиники № 2 высококвалифицированные специалисты. Потоки пациентов удалось разделить: людей с повышенной температурой и острым состоянием будут встречать в фильтр-боксе. Помимо этого, на базе медучреждения открыли центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Мы являемся тем учреждением, которое помогает людям найти путь к здоровью. У нас учат приверженности к здоровому образу жизни, осуществляют методические разработки, проводят встречи с коллективами и отдельными категориями граждан для индивидуальных консультаций», — рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.

Отметим, ремонт терапевтического отделения поликлиники № 2 является частью масштабной программы модернизации первичного звена медицинской помощи. Совсем скоро после капитального ремонта откроют поликлинику № 10 в Фирсановке.

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