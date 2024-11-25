Терапевтическое отделение поликлиники № 2 отремонтировали в Химках

Терапевтическое отделение поликлиники № 2 на улице Строителей в Химках открыли после ремонта. Там получают помощь около 42 тысяч человек.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Максима Забелина, в отделении обустроили комфортные зоны ожидания, удобную навигацию, а также доступную среду для инвалидов. Всего на работы выделили почти 40 миллионов рублей.

В поликлинике также проводят телемедицинские консультации, работают кабинеты дежурного врача и выписки электронных рецептов, центр общественного здоровья и профилактики.

«В отделении будут вести прием участковые терапевты. Что в свою очередь поможет разделить потоки пациентов с сезонными респираторными заболеваниями и пациентов, которым необходимо к узкопрофильным специалистам», — сказал главный врач больницы Владислав Мирзонов.

Поликлиника работает на улице Строителей, дом 4а. Записаться на прием можно через интернет-портал «Здоровье», по телефону 122, а также в самой медорганизации или Telegram-бот.