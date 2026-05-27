Терапевтическое отделение № 2 больницы в Дедовске отремонтируют в 2026 году

В этом году в Дедовской больнице проведут ремонт терапевтического отделения. Завершить все необходимые работы планируют в сентябре.

Сейчас уже подготовили сметную документацию, а также проводят конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Во время ремонта планируют обновить помещения административной части, коридоров, зон общего назначения, а также части палат. Главная задача — создать более комфортные и современные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Кроме того, подготовят специальный кабинет ультразвуковых исследований, ведь в этом году в терапевтическое отделение поступил новый современный аппарат УЗИ с чреспищеводным датчиком. Для работы высокотехнологичного оборудования помещение будет приведено в соответствие со всеми действующими санитарными и техническими требованиями.

На время проведения ремонта терапевтическое отделение полностью закрываться не будет. Работы планируется выполнять локально и поэтапно, что позволит медицинскому учреждению продолжить функционировать в штатном режиме и сохранить оказание необходимой помощи жителям без изменения графика работы.