Терапевтический корпус Раменской больницы завершает капитальный ремонт

В Раменской больнице подходит к концу капитальный ремонт терапевтического корпуса. Главный врач больницы Сергей Маркитан сообщил, что документы о приемке уже подписаны, а готовность объекта достигла 98%. Скоро в корпусе проведут уборку и установят мебель. Первые пациенты смогут обратиться за помощью уже в конце марта.

Реконструкция позволила возобновить работу отделений кардиологии, гастроэнтерологии, терапии, физиотерапии и кабинетов функциональной диагностики. Условия пребывания пациентов значительно улучшились: вместо восьмиместных палат появились более комфортные, меньшей вместимости. В каждой палате есть собственный санузел с раковиной и душем. Также оборудованы туалетные комнаты для маломобильных пациентов. Безопасность помещения повысили за счет создания специальных противопожарных помещений с мощной системой вентиляции.

Важным шагом стало открытие двух новых структурных подразделений: отделения сосудистой хирургии и отделения гемодиализа. Отделение сосудистой хирургии будет помогать пациентам со сложными нарушениями сердечного ритма, а отделение гемодиализа — поддерживать людей с хронической болезнью почек.

Заместитель главного врача по медицинской части Елена Александровна Шатрова подчеркнула: «Само понятие ремонт-реставрация уже весомое. Это не просто косметика и обновление стен. Это полная реставрация корпуса и преобразование больших палат в палаты для меньшего количества пациентов».

Обновленный терапевтический корпус готов предоставить жителям Раменского медицинскую помощь на качественно новом уровне — с учетом современных стандартов комфорта и качества лечения.